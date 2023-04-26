ألمانيا تؤكد مواصلة دعم القطاع الزراعي في تونس

أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتّحادية بتونس بيتر بريجيل، دعم بلاده المتواصل للقطاع الزراعي في تونس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتي، أمس الثلاثاء مع سفير جمهورية ألمانيا الاتّحادية بتونس بيتر بريجيل والوفد المرافق، والذي أكد دعم بلاده المتواصل للقطاع الزراعي في تونس.

واستعرض بلعاتي، تطورات الوضع الزراعي التونسي مع تعاقب الأزمات وخاصة منها تداعيات الحرب الروسيّة ـــ الأوكرانيّة وآثار الشح المائي نتيجة التغيرات المناخية والذي أثر سلبا على إنتاج وإنتاجية الحبوب.

وتم خلال اللقاء بحث مختلف المسائل والمشاريع المشتركة من الناحية الفنية والمالية والممولة من طرف الجانب الألماني.

كما اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات ضمن فريق عمل مشترك للعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لمجابهة التّحدّيات.