إيطاليا تواجه خطر خفض تصنيفها الائتماني.. تفاصيل

باتت إيطاليا الدولة الوحيدة بين الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد المرشحة لخفض تصنيفها إلى عالي المخاطر، حسب ما ذكرته وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة في تقرير يوم الثلاثاء "إن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ظلت طوال السنوات الماضية مرشحة لخفض تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر بسبب ارتفاع معدل الدين العام وعجز الميزانية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كيلفن دالريمبل وسكوت فليبس المحللين في "موديز" قولهما "إن تصنيف إيطاليا حاليًا هو "بي.أيه.أيه.3" مع نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يعني احتمال خفض هذا التصنيف خلال الشهور المقبلة ووصوله إلى درجة عالي المخاطر".

وأضاف المحللان في تقريرهما أن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة الاقتراض يمكن أن يؤديا إلى تدهور أكبر للوضع المالي لإيطاليا.

ومن المقرر أن تنشر "موديز" التصنيف الائتماني لإيطاليا يوم 19 مايو المقبل.

ويزيد التصنيف الحالي درجة واحدة عن مستوى عالي المخاطر، في حين أن النظرة المستقبلية لإيطاليا سلبية منذ أغسطس الماضي.