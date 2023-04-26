عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر شلتوت: شخصية وليد في المداح 3 أرهقتني أكثر من عماد

صدى البلد

حل الفنان والمذيع تامر شلتوت ضيفا على موقع صدى البلد احتفالا بنجاحه فى مسلسل "المداح 3” والذى يشارك به فى المارثون الرمضاني 2023 ،وكشف تامر شلتوت فى حوار خاص لصدى البلد كواليس المسلسل وعن أصعب مشاهده

وقال الفنان تامر شلتوت :" شخصية وليد شخصية مهمة وأرهقتنى وحبتها أكثر من عماد ، وحرصت على التركيز على كل تفاصيلها واستغرقت وقت كبير فى تحضيرها.

وأضاف تامر شلتوت :"وليد شخصية مؤثرة وعكس شخصية عماد التى قدمتها بالجزأين السابقين وهى صعبة وغامضة حتى فى صمتها.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح الجزء الثالث مسلسل المداح 3 الفنان تامر شلتوت حنان سليمان تامر شلتوت خالد سرحان محمد مهران عبد العزيز مخيون حمادة هلال رانيا فريد شوقي يسرا اللوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

ترشيحاتنا

ضياء رشوان يستعرض تفاصيل اجتماع الغد لتجهيزات الحوار المقترح انطلاقه 3 مايو

«الأزهر العالمي للفتوى»: الإسلام حرّم الدماء ودعا للوفاق والاستماع لصوت الحكمة وإخماد الفتنة

السعودية: منخرطون مع جميع الشركاء لتثبيت الهدنة في السودان

تعود للقرن التاسع الميلادي|تفاصيل مثيرة حول استعادة قطع أثرية بوذية في الهند..تفاصيل

نوكيا تسحق أوبو وسامسونج.. 9 موبايلات Nokia تتلقى تحديث Android 13

بقعة سوداء على الأرض.. كيف وثقت اليابان ظاهرة كسوف الشمس الهجين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول الأطفال للنوتيلا | اعرف السبب

بعد ظهورها الأخير .. صور وضعت شيرين في مأزق لهذا السبب|شاهد

وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

تتجاوز 2000 جنيه مصري|سعر صادم لحقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل «جت سليمة»

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ