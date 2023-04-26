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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية وزخات من البرد على هذه المناطق

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، على مناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فمن المتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر نصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس السعودية أمطار رعدية مكة هطول امطار

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