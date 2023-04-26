مرسوم عاجل من بوتين بتنفيذ روسيا لإجراءات انتقامية في هذه الحالة

أعلنت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما يقضي بإجراءات انتقامية محتملة؛ إذا تم الاستيلاء على أصول روسية في الخارج.

وينص المرسوم- الذي نُشر أيضًا على موقع “الكرملين” عبر الإنترنت- على أنه: إذا استولت "دول معادية" على الأصول الروسية؛ فإن موسكو ستضع الأصول الأجنبية في روسيا تحت سيطرتها المؤقتة، وفقًا لـ"تاس".

وينص المرسوم أيضًا، على أنه “لا يمكن عكس الإدارة المؤقتة للأصول والتراجع عنها؛ إلا إذا قرر الرئيس الروسي ذلك”.

وذكرت “تاس”، أن موسكو تولت الإدارة بشكل مؤقت لأصول قسم توزيع الغاز الروسي Uniper SE.