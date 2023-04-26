قطاع الأعمال: خطوط إنتاج جديدة للمواد الخام الدوائية وعلاج الأمراض المزمنة وبنج الأسنان.. ونواب: خطوات لتوطين صناعة استراتيجية.. و نسعى لزيادة إيرادات التصدير

وزير قطاع الأعمال العام: تطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية

برلمانية: إضافة خطوط إنتاج لتصنيع بنج الأسنان يدعم تلبية الاستهلاك المحلي والتصدير

نائبة: الدواء المصري يحظى بثقة عالمية.. ونحتاج لزيادة صادرات الأدوية

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا، يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود “الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء”، ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد، والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء؛ للوصول إلى المنافسة في الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة، وطرق التصنيع، وكيفية التسويق والتوزيع؛ للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي، تتناسب مع حجم الأصول، وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن ذلك يأتي في ظل التوجه العام للدولة نحو تحديث الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، واهتمامها بصناعة الدواء، والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، وتوطينها؛ لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، للوفاء باحتياجات السوق المحلية، ومتطلبات التصدير، واستمرارا للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة.

تصنيع المواد الخام

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن التواصل خلال الفترة الماضية مع شركاء قطاع خاص مصريين وشركات هندية رائدة في مجال إنتاج تصنيع المواد الخام أسفر عن مشروع ضخم لتصنيع المواد الخام الدوائية، ويجرى حالياً التباحث حول نسب المشاركة، واتفاق المساهمين للبدء في التنفيذ، على أن تقوم شركتنا بتوفير الأرض، والتي تصل مساحتها إلى 17 فدانا، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية، وأن يتولى المستثمر توفير التكنولوجيا اللازمة، وضخ الاستثمارات التي تصل إلى 80 مليون دولار، لافتا إلى أن المشروع يستهدف تصنيع المواد الخام؛ لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن هناك تعاون مع شركة "ابدأ"، بالتوافق مع بعض المستثمرين؛ للدخول في شراكة لتطوير شركة النصر للأدوية وتحديث خطوط الإنتاج الخاصة بصناعة المحاليل وفلاتر الغسيل الكلوي.

وأشار إلى موافقة هيئة الدواء الموحد، على تصدير بنج الأسنان، الأمر الذي تطلب شراء ماكينة جديدة لصناعته، وتخصيص إنتاجها للتصدير، في ضوء وجود طلبات تصديرية للمنتج، وكذلك تطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية؛ للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، أوضح عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، الجهود المبذولة للنهوض بصناعة الدواء، موضحين أهم أهداف هذا التطوير.

وقالت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تعد أقدم دولة في تصنيع وإنتاج الأدوية على مستوى الشرق الأوسط، لافتة إلي أن الدواء المصري يتسم بجودة المادة الفعالة والسعر المنخفض مقارنة بمختلف الدول.

زيادة صادرات الأدوية

و نوهت “ عبد الحليم ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، بأهمية الحاجة إلى زيادة إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الفترة الراهنة، من أجل زيادة صادرات الأدوية في ظل الجهود الواسعة التي تبذلها الدولة للنهوض بهذه الصناعة، والتي أبرزها إنشاء مدينة الدواء التي تعتبر جزءا مهما من خطة التطوير.

ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن مصر بالفعل تنتج أكثر من 19 نوعا من الأدوية الخاصة بأمراض الأورام، مما يعد إنجازا كبيرا تم تحقيقه، لذا لا بد من تحقيق مليارات الدولارات من خلال تعزيز صادرات الأدوية، معقبة: “الدواء المصري له سُمعة جيدة، وموثوق به، وبالفعل قمنا بإنتاج أغلبية أنواع الأدوية”.

وعن إضافة خطوط جديدة لإنتاج بنج الأسنان، نوهت عضو مجلس النواب، بأنها خطوة جيدة تدعم تلبية الاستهلاك المحلي، بل والتصدير أيضا، في ظل الطلب المتزايد عليه.

وتابعت النائبة، أن هناك إجراءات جادة على أرض الواقع لتوطين صناعة الدواء، حيث شهدنا زيادة في أعداد مصانع الأدوية، وذلك بخلاف إنشاء هيئة الدواء عام 2018، والتي لها دور فعال في تنظيم سوق الأدوية والنهوض به.



ومن جهتها، قالت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف توطين صناعة الأدوية من أهم الملفات التي تشهد أوجه مختلفة من التطوير والارتقاء بهذه الصناعة الاستراتيجية، حيث أن المنتج الدوائي من أبرز المنتجات الأساسية التي لا غني عنها في الحياة اليومية للمواطن.

و أضافت “سعيد" في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن العمل على تحديث خطوط الإنتاج الخاصة بصناعة المحاليل وفلاتر الغسيل الكلوي، من أهم خطوات النهوض بقطاع المستلزمات الطبية، لافتة إلي أن هذه المستلزمات يتم استخدامها بشكل مستمر وطارئ في جميع المنشآت الصحية.

جلب العملة الصعبة

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن إضافة خطوط إنتاج لتصنيع بنج الأسنان يدعم تلبية الاستهلاك المحلي، بل وتحقيق فائض تصديري يسهم في توفير العملة الصعبة، في ظل المزيد من بروتوكولات التعاون التي أبرمتها وزارة الصحة مع عدة دول.

واستطردت النائبة: نؤيد كل الخطوات الداعمة للارتقاء بمستوي انتاج الأدوية، ونأمل في تحقيق مردود إيجابي لهذه البروتوكولات، يتم ترجمته على أرض الواقع ليشعر به المواطن.

واختتمت النائبة حديثها، بالإشارة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في فتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري ومن أهمها معاهدة وكالة الأدوية الافريقية.