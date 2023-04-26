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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

17 هزة أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، عن تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل أعلاها في لواء إسكندرون، بقدر 4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز، في بيان، تلقت وكالة أنباء “سانا” الرسمية، نسخة منه، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، سجلت 8 هزات في لواء إسكندرون، تراوحت شداتها بين 1.6، و4 ريختر، وسجلت 6 هزات في تركيا، تراوحت شداتها بين 2.3 و3.8 ريختر.

ووفق البيان: من الهزات المسجلة؛ 3 هزات غرب حماة بـ 9 كم بمقدار 3.2 ريختر على عمق 10.1، وشمال شرق طرطوس بـ 43 كم بقدر 1.5 ريختر، وشمال ريف دمشق بـ 19 كم بقدر 2.3 ريختر.

وكان المركز قد أعلن أمس، عن تسجيل 15 هزة أرضية ضعيفة.

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