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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من كولر بشأن بعثة الفريق قبل مباراة السوبر

صدى البلد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، آخر قرارات المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر بشأن مباراة السوبر.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "كولر يرفض السفر من المغرب إلى الإمارات لخوض السوبر، ويفضل العودة إلى القاهرة عقب مباراة الرجاء المغربي".

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو مع اللاعبين بعد ظهر اليوم، الأربعاء، بمقر إقامة البعثة في المغرب.

وقرر كولر عقد محاضرة الفريق ظهر اليوم لشرح بعض النقاط الفنية في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي يوم السبت القادم.

ويؤدي الفريق مرانه الأول مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي ؛ في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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