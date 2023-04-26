حصاد شهر رمضان.. صناع الخير تقدم مساعدات غذائية لـ250 ألف مستحق

أعلنت مؤسسة “صناع الخير” عن حصيلة المساعدات الخيرية التى قدمتها فى شهر رمضان.

وأوضحت المؤسسة، فى بيان لها، أنه فى إطار الشراكة المثمرة بين المصرية للاتصالات ومؤسسة “صناع الخير” لتنفيذ حزم خدمات تنموية ذات جودة، تعاونت المؤسستان خلال شهر رمضان المعظم لتنفيذ مبادرة “فطارك مع we غير”، وأثمر التعاون عن توصيل 750 طن مواد غذائية إلى 250 ألف مواطن من الأسر المستحقة فى القرى والنجوع فى 16 محافظة مصرية.

وقالت المؤسستان إن 9 محافظين شهدوا فعاليات تنفيذ المبادرة فى محافظاتهم، مشيدين بجودة المواد الغذائية التى يتم توزيعها، مثمنين الشراكة الفاعلة بين المصرية للاتصالات و"صناع الخير" لتنفيذ المبادرة ضماناً لوصول المساعدات للمستحقين فى منازلهم فى كل قرية ونجع فى المحافظات المستهدفة.

وأضافت أن من هؤلاء المحافظين الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الذى شهد إطلاق التعاون بين المصرية للاتصالات و"صناع الخير" فى تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة بطنطا، ومن طنطا إلى المنيا، ونظرا لظرف صحى مر به، أناب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لتفقد قافلة المبادرة وتقديم الدعم اللازم لخطوات تنفيذها، ومن المنيا إلى الوادي الجديد، حيث حرص اللواء دكتور محمد الزملوط على أن يكون أول المستقبلين لقافلة شاحنات المبادرة، موجها كل الجهات التنفيذية داخل المحافظة لبذل كل الجهود لدعم فرق العمل فى توصيل المساعدات إلى المستحقين فى منازلهم.

ووتابعت: “وإلى أسيوط انطلق قطار المبادرة، حيث الاصطفاف الأكبر لشاحنات المبادرة المحملة بالمواد الغذائية لتجوب أكثر من 30 شاحنة شوارع مدينة أسيوط محملة برسالة إنسانية سامية مفادها أن المصرية للاتصالات وصناع الخير تتحريان أعداد الأسر الأولى بالرعاية وتكثفان نشاط المبادرة فى المحافظات الأكثر احتياجاً، ومن صعيد مصر إلى الوجه البحري، حيث حرص محافظا الدقهلية والمنوفية على أن يشهدا انطلاق المبادرة فى محافظتيهما، وأناب محافظو الشرقية والإسماعيلية والبحيرة قيادات رفيعة بالمحافظة ليشهدوا فعاليات المبادرة، وإلى أقصى جنوب مصر انطلق قطار المبادرة ليكون اللواء أشرف عطية فى استقبال قافلة الشاحنات أمام ديوان عام المحافظة”.

وأكدت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، أن تنفيذ هذه المبادرة خلال شهر رمضان الكريم يأتي انطلاقًا من سعي الشركة الدائم للمساهمة في دعم جميع الفئات في المجتمع، خاصة في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، وما نتج عنها من أعباء ألقت بظلالها على المواطن العادي، وما يستلزمه ذلك من ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتبني مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت “نصير” إن المبادرة تتفق مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تنمية الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري من خلال تأمين غذاء صحي للمستحقين وفقًا لاحتياجات كل فئة.

وأضافت أن تعاون المصرية للاتصالات مع مؤسسة صناع الخير للتنمية يتواصل لتقديم الدعم للعديد من الأسر المصرية في محافظات الجمهورية المختلفة، خاصة في المحافظات الحدودية، حيث نجحت الشركة بالتعاون مع المؤسسة في توصيل العديد من الخدمات المتميزة للأهالي في جميع محافظات مصر في القرى والنجوع.

وأوضحت “نصير” أن المبادرة التي انطلقت تحت شعار "فطارك مع WE غير" والتي استهدفت توفير 30 مليون وجبة طوال شهر رمضان، امتدت لتشمل تعاونًا بين المصرية للاتصالات واثنين من مؤسسات العمل المدني الرائدة الأخرى هما بنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير بحيث تتمكن الشركة من خدمة أكبر عدد المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “صناع الخير للتنمية”، سعادة مجلس أمناء المؤسسة وفرق عملها بمواصلة التعاون مع المصرية للاتصالات لدعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة فى شهر رمضان المعظم.

وأوضح زمزم أن فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقوا فى التوزيع يسابقون الزمن لتوصيل المساعدات للأسر الأولى بالرعاية فى منازلهم خلال أيام الشهر الكريم، لتحقيق هدفين أساسيين، أولهما الحفاظ على كرامة المتلقى من خلال الجمع بين إدخال الفرحة على قلبه والبعد عن أي مظهر يسيء إليه، والهدف الثانى هو التحقق من طبيعة المستفيدين كونهم مستحقين بشكل فعلي ضمانا لوصول الكراتين إلى مستحقيها الفعليين دون غيرهم، كل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال إن فرق العمل والمتطوعين واصلوا الليل بالنهار لإنجاز مهمة التوزيع على الأسر فى منازلهم على أكمل وجه، وإن التوزيع شمل كل الشرائح الأولى بالرعاية فى جميع أنحاء المحافظات المستهدفة مهما بعدت المسافات، ففى الوادي الجديد على سبيل المثال تم الوصول إلى الأسر فى قرى باريس وموط والداخلة، فضلا عن قرى بولاق وعبد السلام عارف والخرطوم وجناح وأحياء البري والمروة وقرى بورسعيد وناصر الثورة وبشاير الخير والجزائر وصنعاء بالخارجة.

وأضاف زمزم أن تعاون “صناع الخير” مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة "فطارك غير مع we " يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية يصل وزن الكرتونة الواحدة إلى 14 كيلو جراما تضم المواد الغذائية الضرورية، منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.

وذكر أن “صناع الخير” تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة، وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية، وأن التوزيع يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.