أستاذ مناعة يكشف معلومات مهمة حول علاقة النظام الغذائي بالتحصيل الدراسى للطلاب

أكد الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلية بجامعة عين شمس وأستاذ المناعة، على ضرورة التأهل النفسي والصحي بشكل سليم، للطلاب، بعد انتهاء إجازة العيد، دون النظر إلى أي سلبيات من حوله.

وأوضح وكيل كلية الصيدلية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أفضل الطرق والخطوات التي تجعل الطلاب مهيأون للمذاكرة بعد الإجازة بدون شعور بالملل او الإرهاق والتعب حتى يستعيدوا نشاطهم ويتمكنوا من المذاكرة جيدًا هو ضرورة أن يتناقص عدد الساعات المخصصة للرفاهية يوميا بشكل تدريجي إلى أن يصل لساعتين فقط في اليوم، وفي المقابل يزداد عدد الساعات المخصصة للدراسة والمذاكرة.

وقال أستاذ المناعة، إن الاهتمام بتوازن النظام الغذائي يلعب دوراً كبيراً في صحة الطلاب، حيث يحتاج الجسم إلى العديد من العناصر الغذائية المختلفة للحفاظ على وظائف الجسم والنمو والتطور الصحيح، وبالتالي فإن زيادة الاهتمام بالتغذية السليمة وتوازن النظام الغذائي يمكن أن يساعد على تجنب العديد من المشكلات الصحية المختلفة التي يمكن أن تنشأ عن عدم توفر العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

وأوضح الدكتور خالد أبو شنب، أن فى حاله زيادة الطلاب من المتناول من حلوي العيد تحدث السمنة وما يصحبها من أمراض كالسكر وأمراض القلب، وفى حالة نقص المتناول من الطاقة أو العناصر الغذائية الأخرى كالبروتين أو المعادن (مثل الكالسيوم أو الحديد) تظهر العديد من المشكلات كنقص النمو وقصر القامه والأنيميا وغيرها من أمراض سوء التغذية.

وشدد وكيل كلية الصيدلية بجامعة عين شمس، علي ضرورة اهتمام الطلاب بوجبة الإفطار، فهي مهمة جدا لأنها تعطي الطالب الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة، فالطالب عندما يتناول الإفطار يكون لديه القدرة بشكل أكبر على التحصيل والتركيز ويجعله متيقظا ولا يصاب بالصداع والتعب، ويكون قادرا على تحصيل المقررات الدراسية بشكل أكبر.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أن أمراض سوء التغذية تنتشر فى الدول النامية وكذلك الدول مرتفعة عدد السكان وذات مستوى الدخل المنخفض والدول الفقيرة والتى بها مشاكل فى توزيع الغذاء، وأيضاً ينتشر سوء التغذية فى الدول المتقدمه والتى تعتمد فى تغذيتها على الأغذية السريعة والعالية فى الدهون المشبعه، وقد ارتبط أداء التعليم الجيد بالوجبات الغذائية التى يتناولها الطالب وقدرته على التحصيل الدراسي والتركيز.