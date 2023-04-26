حرب هائلة أمام بايدن 2024.. كبار المتبرعين يجمعون المال لإنجاح الرئيس

اصطف المانحون الديمقراطيون أصحاب الأموال الضخمة لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن بعد أن أكد أنه يرشح نفسه لإعادة انتخابه.



عرض ريد هوفمان، الملياردير المؤسس المشارك لـ LinkedIn ، استضافة فعاليات لجمع التبرعات لبايدن، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.



قال حاييم سابان، قطب الإعلام ومؤسس باور رينجرز ، إنه ”سيفعل كل ما في وسعه لإعادة انتخاب الرئيس بايدن لولاية ثانية عن جدارة”.



قال ألكسندر سوروس ، نجل الملياردير جورج سوروس ، في تغريدة إنه ”يدعم بايدن”.



وبدأ كبار المانحين في عالم الأعمال الالتفاف حول الرئيس جو بايدن بعد فترة وجيزة من إعلانه يوم الثلاثاء عن ترشحه لإعادة انتخابه العام المقبل.

أوضح المسؤولون التنفيذيون في مجالات التكنولوجيا إلى وسائل الإعلام إلى التمويل علنًا وخلف الكواليس أنهم مستعدون لمساعدة بايدن في التغلب على معدلات الموافقة الضعيفة ودرء التحدي الجمهوري - ربما في مباراة العودة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

في غضون ذلك، كان العديد من المانحين الجمهوريين الكبار يسعون جاهدين لإيجاد بديل لترامب ، بينما علق البعض آمالهم على أن المرشح المحتمل هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، الذي لم يعلن بعد ما إذا كان سيترشح أم لا.



يمكن لنائب الرئيس السابق مايك بنس أن يدخل المجال الأساسي للحزب الجمهوري أيضًا.

بغض النظر عن المرشح الجمهوري ، من المرجح أن يكون لدى بايدن حرب هائلة لحملة 2024.

