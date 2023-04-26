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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة.

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

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زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 20956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة.

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