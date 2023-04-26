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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان تعلن عن تدريبات عسكرية جديدة لردع الصين وحماية الجزيرة.. شاهد

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية اليوم عن خطة التدريبات العسكرية السنوية لـ "هان كوانج". حيث قال مسؤولون، إن تدريبات هذا العام ستركز على تعزيز قدرات الاعتراض البحري والمرافقة، بالإضافة إلى تحسين الحفاظ على القوة القتالية.

وتأتي تلك التدريبات العسكرية ردًا على التهديدات العسكرية الصينية، والمناورات الغير مسبوقة التي قامت بها بكين حول الجزيرة، بعد زيارة رئيسة تايوان لأمريكا رغم رفض بكين. حسبما ذكر موقع صدي أمريكا.

حيث اجتمعت الرئيسة التايوانية تساي إنج وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في ​​كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني إلى تنظيم دوريات حول تايوان والتي أطلق عليها "السيف الموحد" في البحر و المجال الجوي حول تايوان لممارسة الضربات الدقيقة وحصار الجزيرة.

حتى أن حاملة الطائرات شاندونغ عبرت مضيق باشي بين الفلبين وتايوان لأول مرة، ودخلت غرب المحيط الهادئ على بعد حوالي 200 كيلومتر من تايوان لإقلاع الطائرات وهبوطها.

وقال اللواء لين وينهوانج، مدير قسم تخطيط العمليات المشتركة في مكتب التخطيط بوزارة الدفاع الوطني التايوانية، إن تدريبات "هان كوانج" يستند إلى التهديد الحالي التي تشهده تايوان من البر الرئيسي ولتحسين القدرات الدفاعية.

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