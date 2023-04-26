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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النادي محتاج يبيع النجم دا| خالد الغندور: شرط لانضمام إمام عاشور للأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن السيناريو المحتمل للنادي الأهلي، بشأن ضم إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي الحالي.

وقال خالد الغندور في تصريحات إذاعية: “في كلام بيتردد أن الأهلي هيجيب إمام عاشور ولكن إمام عاشور لن يأتي إلا في حالة دفع الأهلي 4 ملايين دولار أو أكثر”.

الأهلي وإمام عاشور

وأضاف: “في حالة أن الأهلي هيضم إمام عاشور بالمبلغ دا فهو في حاجة إلى بيع أحد نجومه مثل أليو ديانج أو أحمد عبد القادر”.

واختتم: “أمير توفيق حجز تذاكر يوم 11 و12 و14 مايو للسفر إلى كوبنهاجن وفرنسا ولندن، ومن الممكن للتفاوض لضم أحد اللاعبين”.

امام عاشور الأهلى ميتيلاند الدنماركي الزمالك خالد الغندور

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النادي محتاج يبيع النجم دا| خالد الغندور: شرط لانضمام إمام عاشور للأهلي

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