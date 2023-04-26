الطائرة الثانية لنقل المغاربة من السودان تصل مطار محمد الخامس

وصلت إلى مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء طائرة ثانية للخطوط الملكية المغربية قادمة من السودان وعلى متنها 157 مواطنا مغربيا.

وكانت أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 136 من المواطنين المغاربة قادمة من السودان وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى مطار الدار البيضاء.

وكان سفير المغرب في السودان، محمد ماء العينين، أمس الثلاثاء، قد قال إن "البعثة المغربية قامت أيضا بوضع الترتيبات المرتبطة باستقبال طائرتين مغربيتين في أفق إجلاء كل المواطنين المغاربة المقيمين في السودان بناء على تعليمات جلالة الملك".

وأوضح السفير أنه بعد القافلة البرية الأولى التي وصلت أول أمس الاثنين إلى مدينة بورتسودان، من المرتقب أن يصل حوالي 80 مواطنا مغربيا، من الذين لم تشملهم عملية الترحيل الأولى، اليوم الأربعاء إلى هذه المدينة.

وأجلت دول عدة رعاياها من السودان إثر الاشتباكات التي اندلعت منذ 15 أبريل الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين المتقاتلين ظهر اليوم الأربعاء، رغم الهدنة المعلنة أمس لمدة 3 أيام والتي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية سعودية.