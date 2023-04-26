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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تستعد لإطلاق نظارة الواقع المختلط AR / VR بـ 100 ألف جنيه

Apple
Apple

تخطط شركة  آبل  Apple للكشف عن عدد من منتجاتها الجديدة في مؤتمرها للمطورين العالميين في دورته القادمة، يوم 5 يونيو، وقبل أسابيع قليلة من الحدث ، بدأت تظهر تفاصيل وشائعات جديدة حول المنتجات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها ولكن نظارتها الجديدة Reality Pro التي تدمج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي  AR / VR المرتقبة واحدة من أهم الأجهزة المتوقع إطلاقها.

على الرغم من أن اللاعبين الكبار في "وادي السيليكون" يبتعدون عن مجال خوذات الرأس للواقع المعزز والافتراضي ، يبدو أن Apple تواصل المضي قدمًا في مشروعها الجديد، وفقًا لتقرير Bloomberg الجديد ، ستعمل سماعة الرأس AR / VR ، التي يقال إنها تكلف حوالي 3000 دولار أي ما يعادل 92,856 جنيه مصري ، مع تطبيقات الجهاز اللوحي آيباد iPadOS الحالية ، وتستخدم الكاميرا و FaceTime والكتب وHome والرسائل والصور ومتصفح Safari.

Apple 

فيما يخص الأعمال،  يقال إن شركة  Apple  تخطط لتضمين مؤتمرات الفيديو في نظارات الواقع المختلط ، سوف تتمكن بعد ذلك من إجراء مقابلات مع كل فريق عملك عن طريق الواقع المختلط باستخدام نظارات الرأس الجديدة، ستكون في غرف الاجتماعات الافتراضية ؛ مع وجود أدوات تعاون جديدة باستخدام تطبيق Apple Freeform ، والتي ستتيح للمستخدمين مناقشة المواد والعمل عليها معًا ؛ والقدرة على استخدام سماعة الرأس AR / VR كشاشة خارجية لجهاز Mac متصل.

بالإضافة إلى كل ما سبق، يشاع أيضا أن جهاز Apple سيعمل عن طريق بطارية منفصلة يمكن فكها وإزالتها عن خوذة الرأس ويتم توصيلها عبر كابل USB-C وستكون البطارية مصنعة خصيصا لتكون آمنة للاستخدام من خلال حزمة الـ MegaSafe كما ستدمج أيضا الشركة تطبيق جديد للحالة الصحية للمستخدم سيحتوي على تجربة استرخاء غامرة AR / VR مع الرسومات والأصوات المهدئة ومقاطع هادئة للتأمل مع التعليقات الصوتية.

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يُشاع أن بطارية نظارة Reality Pro تدوم ساعتين فقط بسبب معالجات M2 الخاصة بسماعة الرأس وشاشات الـ 4K. ستكون حزمة البطارية موجودة في جيب المستخدم وتستخدم موصلًا مغناطيسيًا خاصًا لتوصيلها بسماعة الرأس. سيكون تحسين طول عمر البطارية في الشحنة الواحدة ودمجها في سماعة الرأس نفسها بدلاً من استخدام كابل أفضل الطرق لتحسين Reality Pro.

هناك عدة تقارير منتشرة تؤكد أن Apple تعمل على تطوير نسخة من نظارات الواقع المختلط تكون أقل تكلفة، وأرخص من Reality Pro المتوقع الكشف عنها قريبا، خاصة وأن السعر المرتفع للغاية سيمنع قطاع كبير من المستهلكين من التفكير في شراء هذا الجهاز الذي يعتبر من الراهيات. 

آبل نظارة الواقع المختلط AR VR Apple Reality Pro Apple Freeform iPadOS آيباد Safari FaceTime

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