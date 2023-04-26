عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحكم في درجة السطوع وخلفيات Emoji.. اعرف مميزات iOS 17

iOS 17
iOS 17

تستعد شركة  آبل  Apple لمؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC23) ، وخلالها ستقدم كل ما هو جديد لديها في علم البرمجيات، وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن نظام التشغيل  iOS 17  سيكون محور التركيز الرئيسي للمؤتمر المنتظر، إلى جانب تحديثات iPadOS و macOS.

ووفقا لتقرير من موقع gizmochina فإن النظام الجديد للسوفت وير تحيط به الكثير من الشائعات والتكهنات، وحتى الآن من غير الواضح تماما ما هي الميزات والترقيات التي يرتكز عليها الإصدار 17 الجديد. 

على الرغم من عدم وجود أي تسريبات كبيرة حتى الآن ، فإن المعلومات المبكرة من حساب Setsuna Digital عبر Weibo تشير إلى أن iOS 17 يمكن أن يجلب بعض الترقيات الجديرة بالإعجاب.

iOS 17

وفقًا للتسريبات الأحدث، سيكون لزر التبديل الخاص بإضاءة الفلاش في نظام التشغيل iOS 17 مزيدًا من التحكم الدقيق في نسبة السطوع ، بينما سيكون لقفل الشاشة المزيد من خيارات التخصيص ، مثل أحجام للخطوط مختلفة وخلفيات من الرموز التعبيرية emoji. وبحسب ما ورد من مصادر داخل الشركة سيكون لدى المستخدمين أيضًا القدرة على مشاركة التكوينات الخاصة بهم إلى قفل الشاشة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تخضع Apple Music لعملية تجديد شاملة، مع الاستغناء عن النصوص واعتماد الرسومات بديل أكثر جاذبية، وعرض كلمات الأغاني على لشاشة القفل.

واحدة من أكثر التغييرات إثارة للشائعات هي القدرة على تخصيص مكتبة التطبيقات App Library وإعادة تنظيمها من جديد ، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية وصولهم إلى تطبيقاتهم. تغيير محتمل آخر هو وحدة التحكم المركزية للجهاز Control Center الذي تم تجديده، والذي يمكن أن يمنح المستخدمين حرية تخصيص الاختصارات shortcuts والميزات الأخرى.

كان بعض المستخدمين يأملون في القدرة على تحميل التطبيقات من خارج متجر آبل مع نظام iOS 17 ، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة ستصل إلى الإصدار ذ7 أم لا. ومع ذلك ، مع ضغط الاتحاد الأوروبي على شركة آبل لتقديم مثل هذا الخيار في أوروبا وفتح هواتفها لتطبيقات الطرف الثالث، هناك احتمال أن يصبح ذلك حقيقة واقعة.

آبل تعتزم إطلاق تطبيق للمذكرات اليومية على هواتف آيفون

حشد كبير أمام أول متجر لشركة آبل في الهند.. فيديو

بشكل عام ، على الرغم من أن التغييرات القادمة على نظام التشغيل iOS 17 قد لا تكون ثورية ولا تأتي بجديد، إلا أنها لا تزال تقدم بعض تحسينات على جودة وتجربة المستخدم بشكل عام. حددت شركة آبل  الكشف عن  iOS 17  في مؤتمرها السنوي القادم في 5 يونيو. سيتمكن المطورون من الوصول إلى الإصدار التجريبي من 17 مباشرة عقب الكلمة الرئيسية للمؤتمر، بينما من المتوقع إصدار تجريبي عام في يوليو القادم.

Emoji iOS 17 آبل Apple iPadOS macOS Apple Music متجر آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

عاجل.. مصر تشعر بـ زلزال عنيف ضرب اليونان بقوة 5.5 ريختر

أول رد من حازم إمام بشأن تدخّل اتحاد الكرة في عقوبة كهربا

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

موضوعات متعلقة

معالج Snapdragon 7 Plus.. شاومي تستعد لإطلاق هاتف Poco F5 الجديد

وداعًا للموبايلات.. شركة ذكاء اصطناعي تكشف عن سوار Humane AI |فيديو

مايكروسوفت تدفع بتشريعات جديدة في الكونجرس لتنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي

روسيا تطلق روبوت GigaChat منافس ChatGPT

تنافس سامسونج.. Honor تضيف تحديثات مذهلة لكاميرات Magic 3 و4

بمعالج Helio G99.. تسريب مواصفات هاتف فيفو Y36 4G قبل طرحه

رئيس مايكروسوفت: الصين ستنافس بقوة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإنترنت

الصور الأولى لهاتف موتورولا Moto G 5G موديل 2023

ترشيحاتنا

زيلينسكي يعين سفيرًا جديدًا لأوكرانيا في الصين

هالاند يحطم رقم محمد صلاح القياسي في الدوري الإنجليزي

حضارة تارتيسوس المفقودة .. لغز اكتشاف تماثيل نصفية حجرية تعيد كتابة التاريخ

5 سيارات مستعملة بالسوق المصري تبدأ بـ 80 ألف جنيه | صور

بسبب الوعكة الصحية .. أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية

غير مسبوق|تراجع إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي بنسبة 15% بالربع الأول من 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوة جديدة تجعل أمام عاشور على أعتاب النادي الاهلي.. ووالده يتحدث.. تفاصيل

ممنوع في هذا العمر .. مخاطر السيريلاك علي الاطفال

لأول مرة..الموسيقات العسكرية تشارك أهالي شمال سيناء احتفالاتهم بذكرى تحرير أرض الفيروز

ماذا تفعل الماء لمريض حساسية الصدر ؟

فيديو

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

اتنصب عليه في البحرين .. قصة هاني شاكر كاملة | فيديو جراف

جريمة روض الفرج.. قميص نوم يكشف حيلة المرأة اللعوب لقتل زوجها..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ