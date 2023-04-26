تحكم في درجة السطوع وخلفيات Emoji.. اعرف مميزات iOS 17

تستعد شركة آبل Apple لمؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC23) ، وخلالها ستقدم كل ما هو جديد لديها في علم البرمجيات، وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن نظام التشغيل iOS 17 سيكون محور التركيز الرئيسي للمؤتمر المنتظر، إلى جانب تحديثات iPadOS و macOS.

ووفقا لتقرير من موقع gizmochina فإن النظام الجديد للسوفت وير تحيط به الكثير من الشائعات والتكهنات، وحتى الآن من غير الواضح تماما ما هي الميزات والترقيات التي يرتكز عليها الإصدار 17 الجديد.

على الرغم من عدم وجود أي تسريبات كبيرة حتى الآن ، فإن المعلومات المبكرة من حساب Setsuna Digital عبر Weibo تشير إلى أن iOS 17 يمكن أن يجلب بعض الترقيات الجديرة بالإعجاب.

iOS 17

وفقًا للتسريبات الأحدث، سيكون لزر التبديل الخاص بإضاءة الفلاش في نظام التشغيل iOS 17 مزيدًا من التحكم الدقيق في نسبة السطوع ، بينما سيكون لقفل الشاشة المزيد من خيارات التخصيص ، مثل أحجام للخطوط مختلفة وخلفيات من الرموز التعبيرية emoji. وبحسب ما ورد من مصادر داخل الشركة سيكون لدى المستخدمين أيضًا القدرة على مشاركة التكوينات الخاصة بهم إلى قفل الشاشة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تخضع Apple Music لعملية تجديد شاملة، مع الاستغناء عن النصوص واعتماد الرسومات بديل أكثر جاذبية، وعرض كلمات الأغاني على لشاشة القفل.

واحدة من أكثر التغييرات إثارة للشائعات هي القدرة على تخصيص مكتبة التطبيقات App Library وإعادة تنظيمها من جديد ، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية وصولهم إلى تطبيقاتهم. تغيير محتمل آخر هو وحدة التحكم المركزية للجهاز Control Center الذي تم تجديده، والذي يمكن أن يمنح المستخدمين حرية تخصيص الاختصارات shortcuts والميزات الأخرى.

كان بعض المستخدمين يأملون في القدرة على تحميل التطبيقات من خارج متجر آبل مع نظام iOS 17 ، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة ستصل إلى الإصدار ذ7 أم لا. ومع ذلك ، مع ضغط الاتحاد الأوروبي على شركة آبل لتقديم مثل هذا الخيار في أوروبا وفتح هواتفها لتطبيقات الطرف الثالث، هناك احتمال أن يصبح ذلك حقيقة واقعة.

بشكل عام ، على الرغم من أن التغييرات القادمة على نظام التشغيل iOS 17 قد لا تكون ثورية ولا تأتي بجديد، إلا أنها لا تزال تقدم بعض تحسينات على جودة وتجربة المستخدم بشكل عام. حددت شركة آبل الكشف عن iOS 17 في مؤتمرها السنوي القادم في 5 يونيو. سيتمكن المطورون من الوصول إلى الإصدار التجريبي من 17 مباشرة عقب الكلمة الرئيسية للمؤتمر، بينما من المتوقع إصدار تجريبي عام في يوليو القادم.