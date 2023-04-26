تقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بـ امتحانات الثانوية العامة لتوفير وقت للمراجعة

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي؛ لاستعراض كافة الاستعدادات الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور مشيدًا بجهودهم في تطوير التعليم ومؤكدًا على أن التقويم هو مدخل أساسي لإصلاح التعليم، وتحقيق الأهداف التربوية، مشيرًا أن الهدف الذي تسعي الوزارة إليه التركيز على الفهم والتحليل والإبداع، ومساعدة الطلاب على تطوير معارفهم ومهاراتهم للارتقاء بنواتج التعلم.

مواصفات امتحانات الثانو ية العامة 2023

وشدد الوزير على عدد من الضوابط في إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدا أهمية الابتعاد عن أي توجهات فى وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الأسئلة لتكون مقسمة (30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع).

كما وجه الدكتور رضا حجازي بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وأكد أيضا على ضرورة أن تقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.

وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية والتعليم على الالتزام في امتحانات الثانوية العامة 2023 بأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن 15٪؜ من إجمالي عدد الأسئلة، موجها أيضا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.

وأشار الوزير إلى أنه يجب أيضا في امتحانات الثانوية العامة 2023 مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين .

واستمرار لتوجيهاته الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وجه الدكتور رضا حجازى بأن يكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.



واختتم الدكتور رضا حجازي الاجتماع الخاص بـ امتحانات الثانوية العامة 2023، بالتنويه عن أن مراجعة نموذج الاجابة ستتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة، موجهًا بتدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب السادة رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة، كما أشار إلى تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.