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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مشترك بين ايطاليا وأوكرانيا للإعلان عن إعادة إعمار كييف

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس الأوكراني

اتفقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن تلعب إيطاليا دورا رئيسيا في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك في ختام مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي عقد في روما ،اليوم الأربعاء، أن الشركات الأوكرانية والإيطالية عازمة على التعاون بقوة فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي الجديد والاستعداد للعمل معا لضمان الاستقرار الاقتصادي وازدهار كلا الشعبين.

وأشار البيان إلى استعداد إيطاليا للمساهمة بشكل كبير للتنسيق بين الجهات المانحة متعددة الوكالات التي تجمع بين أوكرانيا ومجموعة الدول السبع والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين الآخرين لإعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أنه تم توقيع ست مذكرات تفاهم في روما في مجالات مثل حماية البيئة، والسكك الحديد، والأغذية والزراعة، وبناء السدود الكهرومائية، مبرزا أن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 24 مليار دولار "لتلبية احتياجات أساسية مثل السكن والتدفئة" في 2023.

وقال شميهال أن أولويات كييف الأخرى تشمل النقل والبنى التحتية وجهود إزالة الألغام.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي، خلال المؤتمر، أن بلاده ستساهم بمبلغ قدره 100 مليون يورو في مبادرة "الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا" الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي، والهادفة إلى تمويل مشاريع في مجال إعادة البناء.

وقدر البنك الدولي، في شهر مارس الماضي، تكلفة تعافي أوكرانيا وإعادة بنائها من الحرب بمبلغ 411 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مشيرا إلى أن تكلفة إزالة أنقاض الحرب وحدها تصل إلى 5 مليارات دولار، وإلى أن الحرب الأوكرانية قضت على 15 عامًا من التقدم الاقتصادي في البلاد.
 

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