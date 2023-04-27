اليوم .. حقوق حلوان تتابع امتحانات الميد تيرم للفرقة الثانية

تتابع اليوم كلية الحقوق جامعة حلوان، امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرقة الثانية انتساب ابتداء من اليوم الاربعاء حضوريا داخل الجامعة و تستمر حتي بداية مايو 2023 .

وكشفت ادارة كلية الحقوق بجامعة حلوان أن الامتحانات تعقد حضوريا بكلية الطب والطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن معرفة فترته والتوقيت الخاص بها وفقًا للكشوف.

و أوضحت كلية الحقوق ان جدول امتحانات الفرقة الثانية يشمل الاتي :

- اليوم الخميس 27 أبريل: امتحان مادة القانون الجنائي.

- يوم السبت 29 أبريل: امتحان مادة الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

- يوم الأحد 30 أبريل: امتحان مادة القانون الإداري.

- يوم الثلاثاء 2 مايو: امتحان مادة قانون الإثبات.

- يوم السبت 5 مايو: امتحان مادة القانون المدني.

جدير بالذكر انه تنظم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مؤتمرالكلية الدولي السابع 2023 "الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي"، ويأتي هذا المؤتمر نظراً لارتباط تخصصات كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالعديد من الصناعات الأساسية والاستراتيجية مثل صناعة الملابس الجاهزة وطباعة المنسوجات والغزل والنسيج والأثاث والمنتجات المعدنية والحلي والزجاج والخزف والطباعة والسينما والاثاث المعدني والمنتجات الصناعية والاعلان والنحت والزخرفة وغيرها من الصناعات التي تسهم في النمو الاقتصادي بالدولة.