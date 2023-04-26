التعليم تعلن عدد اسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الدرجات .. قريباً

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة اليوم بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، فمن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا مواصفات عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة بإمتحان كل مادة عقب الانتهاء منها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يحرص كل الحرص على مراجعة كافة الاجراءات المتعلقة بـ امتحانات صفوف النقل وامتحانات الاعدادية 2023 و امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكان قد اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات يأتي في إطار سلسلة اجتماعات مكثفة يعقدها الدكتور رضا حجازي مع كافة الأطراف ذات الصلة بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 لضمان دقة كافة الاجراءات المتعلقة بسير منظومة الامتحانات المقررة يوم 12 يونيو المقبل.

وخلال هذا الاجتماع ، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 عن 15٪؜ من إجمالي عدد الأسئلة، موجها أيضا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه سيتم في امتحانات الثانوية العامة 2023 مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين .

وبعد الاعلان عن هذه القرارات عبر اولياء الامور عن سعادتهم بهذه القرارات ، مطالبين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالاعلان عن عدد الاسئلة في كل مادة وتوزيع الدرجات بالتفصيل .