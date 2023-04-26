بسبب الوعكة الصحية .. أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلغاء أنشطته الانتخابية المقررة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بسبب إصابته بآلام المعدة، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال أردوغان، البالغ من العمر 69 عاما، في حسابه الرسمي على "تويتر": "اليوم سأرتاح في المنزل بناءً على نصيحة أطبائنا".

وأضاف: "بإذن الله نواصل برنامجنا ابتداءً من الغد. سنواصل العمل لتحقيق أهداف أمتنا الحبيبة".

وفي وقت لاحق اليوم، قال إركان كانديمير، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن أردوغان بعد أن ألغى بالفعل اجتماعات يوم الأربعاء، ألغى برنامجه ليوم الخميس.

وأمس الثلاثاء، قطع الرئيس التركي مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ليعتذر، كاشفا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام.