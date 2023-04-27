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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الليلة .. قمر التربيع الأول لشهر شوال يزين سماء مصر

قمر التربيع الأول
قمر التربيع الأول - صورة تعبيرية

تتزين سماء مصر اليوم الخميس، بظهور قمر التربيع الأول لشهر شوال لعام 1444هـ،  فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيتم مشاهدة قمر التربيع الأول لشهر شوال اليوم الخميس الموافق 27 أبريل، حيث يصل القمر إلى لحظة التربيع الأول في تمام الساعة التاسعة و21 دقيقة مساء، وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

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ويظهر خلال فترة التربيع الأول، نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، ويعد هذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

تعتبر فترة التربيع الأول، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد".

قمر قمر التربيع الأول قمر التربيع الأول لشهر شوال قمر التربيع الأول لشهر شوال لعام 1444هـ شوال لعام 1444هـ الخميس الموافق 27 أبريل

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