ماجد المصري: مسلسل آدم خطوة انتقالية في مسيرتي الفنية

حل الفنان ماجد المصري، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقال ماجد المصري، إن بداياته الفنية كانت قوية في السينما ثم تراجعت في السينما لعدة أسباب.

وأضاف :" مشاركتي في مسلسل آدم تعتبر خطوة انتقالية في مسيرتي الفنية واشكر المخرج محمد سامي على مساعدتي على تجسيد شخصية سيف الحديدي بشكل مختلف ".

وتابع المصري:" نجاحي زاد بعد تصوير مسلسل مع سبق الإصرار، وتوالت الأعمال الدرامية الناجحة".

وأضاف ماجد المصري:" البطولة الجماعية لا تقلل من الممثل ويجب أن يكون الممثل مقتنع بنسبة 100% بالدور الذي يؤديه في أي عمل ".