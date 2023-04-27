أوبريت "أفراح سيناء" على مسرح ثقافة العريش احتفالا بالعيد القومي .. تفاصيل

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات الأوبريت الاستعراضي الغنائي "أفراح العريش وسيناء"، الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة العريش، في إطار احتفالات المحافظة باعياد تحرير سيناء ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة.

وقالن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن فقرات الحفل الفني المتنوعة ، يعكس حراك التنمية الذي تشهدة المدينة، وأشارت أن قصر ثقافة العريش يُمثل منارة إشعاع ثقافي وفني لخدمة أبناء وأهالي المدينة والهادفة الى محاربة التطرف الفكري بالفن والثقافة، والحفاظ على مفردات الهوية، وما يجسده من تأصيل لقوة مصر الناعمة في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وهوية الشخصية المصرية، كما يعكس اهتمام الوزارة بتنفيذ توجهات الدولة المصرية إزاء تحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر.

ومن جانبه أوضح المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء، يُمثل مناسبة عظيمة نعتز بها جميعً، فلا توجد أغلى من الأرض لدينا كمصريين، مضيفًا أن الهيئة أعدت برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، ويشمل البرنامج ألوان الفنون المصرية المُعبرة عن ثراء المعمور المصري بامتداد أقاليمه ومحافظاته، جاءت لترسم لوحة فنية على أرض الفيروز، هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، لنعبر جميعاً عن أفراحنا بها وبذكرى عودتها الخالدة وبعودة الأمن والأمان على أرضها .

وأشار إلى أن التنمية الثقافية بسيناء والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبنائها تُمثل رأس أولويات العمل الثقافي، من خلال البرامج والمشروعات التي تقدمها الهيئة ومنها المبادرة الرئاسية "أهل مصر"، والقوافل الثقافية، والمسرح المتنقل، وفعاليات مبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من الفعاليات المُقدمة للمرأة السيناوية دعمًا لتمكينها، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية.

أنماط متنوعة لفرق الفنون الشعبية المصرية

وأوضح الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، أن الأوبريت يجسد أنماطًا متنوعة لفرق الفنون الشعبية المصرية، حيث يقدم فنون الدلتا وخط القنال والصعيد والبدو الشرقي والغربي وفن الجنوب فنون النوبة، والفن البحري والشرقي، وشارك به سبعة فرق للفنون الشعبية تابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وهم: العريش، الشرقية، أسوان، بورسعيد، مطروح، سوهاج، الحرية "الإسكندرية".

الأوبريت كلمات وموسيقى محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد هاشم، تصميم الاستعراضات مدربي الفرق المشاركة بالاشتراك مع الكابتن محمد القذافي، وإخراج الفنان هشام عطوة.

وتضمنت الفعاليات عددا من المعارض الفنية بقصر ثقافة العريش، وهي معرض ورش صنايعية مصر، ويحتوي على منتجات ومشغولات فنية من الجلد الطبيعي ولوحات فنية عن الفن الشعبي والأفريقي والبدوي، الى جانب منتجات ورش كليم، خرز وإكسسوارات، لوحات من الألمنيوم، ومعرض فنون تشكيلية بعنوان "سيناء عروسة بدوية" لفناني شمال سيناء ومجموعة من شباب الفنانين، ومعرض فني آخر للمنتجات المتميزة المعبرة عن التراث السيناوي نتاج ورش نوادي المرأة وقصر ثقافة العريش.