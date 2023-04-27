عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوبريت "أفراح سيناء" على مسرح ثقافة العريش احتفالا بالعيد القومي .. تفاصيل

أوبريت العريش وسيناء
أوبريت العريش وسيناء علي مسرح ثقافة العريش

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات الأوبريت الاستعراضي الغنائي "أفراح العريش وسيناء"، الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة العريش، في إطار احتفالات المحافظة باعياد تحرير سيناء ، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة.

وقالن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن فقرات الحفل الفني  المتنوعة  ، يعكس حراك التنمية الذي تشهدة المدينة، وأشارت أن قصر  ثقافة العريش يُمثل منارة إشعاع ثقافي وفني لخدمة أبناء وأهالي المدينة والهادفة الى محاربة التطرف الفكري بالفن والثقافة، والحفاظ على مفردات الهوية، وما يجسده من تأصيل لقوة مصر الناعمة في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وهوية الشخصية المصرية، كما يعكس اهتمام الوزارة  بتنفيذ توجهات الدولة المصرية إزاء تحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر.

ومن جانبه أوضح المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء، يُمثل مناسبة عظيمة نعتز بها جميعً، فلا توجد أغلى من الأرض لدينا كمصريين، مضيفًا أن الهيئة أعدت برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، ويشمل البرنامج ألوان الفنون المصرية المُعبرة عن ثراء المعمور المصري بامتداد أقاليمه ومحافظاته، جاءت لترسم لوحة فنية على أرض الفيروز، هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، لنعبر جميعاً عن أفراحنا بها وبذكرى عودتها الخالدة وبعودة الأمن والأمان على أرضها .

وأشار إلى أن التنمية الثقافية بسيناء والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبنائها تُمثل رأس أولويات العمل الثقافي، من خلال  البرامج والمشروعات التي تقدمها الهيئة ومنها المبادرة الرئاسية "أهل مصر"، والقوافل الثقافية، والمسرح المتنقل، وفعاليات مبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من الفعاليات المُقدمة للمرأة السيناوية دعمًا لتمكينها، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية.

 

أنماط متنوعة لفرق الفنون الشعبية المصرية

 

وأوضح  الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، أن الأوبريت يجسد أنماطًا متنوعة لفرق الفنون الشعبية المصرية، حيث يقدم فنون الدلتا وخط القنال والصعيد والبدو الشرقي والغربي وفن الجنوب فنون النوبة، والفن البحري والشرقي، وشارك به سبعة فرق للفنون الشعبية تابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وهم: العريش، الشرقية، أسوان، بورسعيد، مطروح، سوهاج، الحرية "الإسكندرية".

الأوبريت كلمات وموسيقى محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد هاشم، تصميم الاستعراضات مدربي الفرق المشاركة بالاشتراك مع الكابتن محمد القذافي، وإخراج الفنان هشام عطوة.

وتضمنت الفعاليات عددا من المعارض الفنية بقصر ثقافة العريش، وهي معرض ورش صنايعية مصر، ويحتوي على منتجات ومشغولات فنية من الجلد الطبيعي ولوحات فنية عن الفن الشعبي والأفريقي والبدوي، الى جانب منتجات ورش كليم، خرز وإكسسوارات، لوحات من الألمنيوم، ومعرض فنون تشكيلية بعنوان "سيناء عروسة بدوية" لفناني شمال سيناء ومجموعة من شباب الفنانين، ومعرض فني آخر للمنتجات المتميزة المعبرة عن التراث السيناوي نتاج ورش نوادي المرأة وقصر ثقافة العريش.

txt

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرستين بمدينة العريش

سيناء أوبريت افراح مسرح ثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم .. تفاصيل جديدة

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

الانسحاب من كأس السوبر | ميدو يوجّه طلبا عاجلا لمسئولي الزمالك

عاجل.. مصر تشعر بـ زلزال عنيف ضرب اليونان بقوة 5.5 ريختر

موضوعات متعلقة

احتفالية كبرى في شرم الشيخ بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.. صور

ترشيحاتنا

السودان .. بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن ضحايا العنف

بعد سنوات من الجدل .. هل وصل الفراعنة إلى سطح القمر؟

مش خايفة حساب ربنا لما بتبيني جسمك؟ .. متابعة تحرج طليقة أحمد الفيشاوي

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 27-4-2023

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورها الأخيرة .. 5 إطلالات لـ ياسمين الخطيب تثير الجدل

في ذكرى ميلاد أوجين ديلاكروا .. تعرف على أبرز لوحاته الفنية|صور

طليقة الفشاوى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رونالدو يصبح فوتوجرافر..الدون يلتقط الصور لزملائه في نادي النصر السعودي.. صور

فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ