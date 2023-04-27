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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن ضحايا العنف

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في السودان مساء أمس الأربعاء، أعداد الضحايا من جراء أحداث العنف التي تشهدها البلاد، بين الجيش ومليشيات الدعم السريع.

وقال تقرير للوزارة نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، إنه في الفترة بين 15 أبريل، يوم بدء الأحداث، والثلاثاء 25 أبريل، قتل 512 شخصا وأصيب 4193 آخرين.

وكان من بين الضحايا 169 قتيلا و2403 إصابة في ولاية الخرطوم، خلال تلك الفترة.

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وأشارت الوزارة إلى أن "الخدمة الصحية مستقرة نسبيا، وبعض المستشفيات دخلت الخدمة بعد توقف"، كما قالت إنه "تم التنسيق للإمداد الدوائي من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة بالسودان".

وناشدت وزارة الصحة طرفي الصراع الابتعاد عن المستشفيات والمرافق الصحية لتسهيل حركة الكوادر الطبية، وتجنيب المنطقة المركزية التي بها معمل الصحة العامة المرجعي أحداث العنف.

موافقة على مبادرة إيقاد

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني  إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تسلم مبادرة منظمة "إيقاد" التي تمخضت عن اجتماع سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان، وكينيا، وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية.

وأضاف الجيش في بيان عبر "فيسبوك"، أن "المقترحات تتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والميليشيا المتمردة (الدعم السريع) إلى جوبا بغرض التفاوض بشأن تفاصيل المبادرة". وذكر أن "البرهان أبدى موافقته المبدئية على ذلك".

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية القوات المسلحة الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السودان

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