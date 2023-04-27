عقد 8 دورات تدريبية مجانية أساسية لمعاوني أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط

عقد مجلس جامعة أسيوط اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس؛ لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

فى بداية الاجتماع، وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لما قام به من رؤية مستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والجهد الكبير الذي يأتي في إطار السعي لتحقيق هذه الرؤية، ولبناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب الحامعي، باعتبار أن التعليم العالي مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واستعرض الدكتور أحمد المنشاوي، استعدادات الجامعة لزيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والمقرر لها يوم الأحد القادم، والتي تمتد على مدار يومين.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر أن تشهد الزيارة افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالجامعة التى تم تنفيذها، إلى جانب انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجلسته الدورية، وتقديم عرض تفصيلي للدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى في ضوء التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030 )"، يعقبه عرض تفصيلي حول "استراتيجية جامعة أسيوط للتطوير في ضوء رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وذلك بقاعة الدكتور محمد رأفت الكبرى للمؤتمرات، كما تشهد الزيارة توقيع عدد من برتوكولات التعاون بين الجامعة، وعدد من الجامعات والهيئات الحكومية، كما يتضمن برنامج الزيارة عقد ورشة عمل عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من جانب التوظيف والربط بسوق العمل، يقدمها الدكتور أيمن فريد حمزة، وورشة عمل أخرى حول "الابتكار وريادة الأعمال" للدكتور ماجد غنيمة، بمركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري، ثم ورشة عمل عن قانون التعليم العالي الموحد؛ يقدمها أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار القانونى، بقاعة دار الضيافة.

ووجه رئيس جامعة أسيوط دعوته لعمداء كليات الجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة؛ لمتابعة الجلسات، والعروض التوضيحية المتضمنة فى برنامج الزيارة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجلس وافق على عقد 8 دورات تدريبية مجانية أساسية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس (معيد – مدرس مساعد)، على أن تكون (4) دورات أساسية للتعيين في درجة مدرس مساعد، و4 دورات أساسية للتعيين في درجة مدرس.

كما وافق المجلس على لوائح عدد من البرامج بنظام الساعات المعتمدة، والتعديلات المطلوبة من لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

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