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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تحيى حفلا غنائيا في السعودية .. غدا

صدى البلد

تستعد النجمة الكبيرة أنغام لإحياء حفل غنائي  في السعودية، غدا الجمعة 28 أبريل ضمن حفلات عيد الفطر.

وطرحت الهيئة العامة للترفيه تذاكر حفل  أنغام ويأتي ضمن ليالي القصيم في عيد الفطر المبارك، ويقام في بريدة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


و ظهرت  أنغام بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال جاكت باللون الابيض الفرو ونسقت معه بنطلون جينز فاتح، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

 

حفل أنغام فى السعودية 

وأحيت المطربة أنغام حفلها في حفل ليلة صوت مصر الشهر الماضي وافتتحت الحفل بأغنية في الركن البعيد الهادي، وهي أغنية ضمن الألبوم الأول الذي طرحته أنغام عام 1988. 

 

كما غنت أنغام خلال الحفل أغنية إلا أنا، وظهرت على الخلفية صورة والدها الموسيقار محمد علي سليمان، إلى جانب غنائها ما تروحش بعيد.

 الحفل بعنوان بعنوان ليلة صوت مصر في المملكة العربية السعودية، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه برعاية المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات بوليفارد رياض سيتي، على مسرح أبو بكر سالم.

حفلات عيد الفطر الموسيقار محمد علي سليمان المملكة العربية السعودية المطربة انغام أنغام

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