كارثة حضارية ..الشماع يطالب بوقف مزاد عالمي لبيع عملات الملكة كليوباترا

قال المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع إنه تم عرض عدد من العملات المعدنية الثمينة جدا و الهامة تاريخيا و أثريا والتي ترجع إلى عصر الملكة الاغريقية البطلمية الأصل و التي حكمت مصر، كليوباترا السابعة ملكة مصر، للبيع في مزاد عالمي على شبكة الأنترنت العالمية.

أوضح الشماع أن أولى هذه المزادات مزمع إقامة يوم البيع النهائي للعملات له بعد ٦ أيام، في حين يتبارى و يتنافس الآن المهتمون من أنحاء العالم في المزايدة على صفحة المزاد على النت حتي يوم القرار النهائي.



ووصف المؤرخ مزاد البيع بكارثة حضارية لأن بهذه الطريقة نفقد أثر هذه العملات و تختفي في غيابات سراديب السرية و لا نعلم من اشتراها و لماذا و اين هي؟



أكد أنه من المفترض و المهم و الصحيح أن مكان هذه العملات هو متاحف البلاد التي ضربت و سُكت فيها كنقود معدنية ، لافتا إلى أن أهميتها تكمن في أنها موثقة لأحداث سياسية و حربية و تاريخية بل و شخصية هي بالفعل مسكوكة و مضروبة علي وجهيها .

أشار إلى أنه مع عرض اشكال موثقة و هامة لوجه الملكة و تفاصيل البروفايل الجانبي لوجهها و تسريحة فورمة الشعر و شكل الأنف و قسمات الوجه و غيرها من التفاصيل المذهلة و التي لا نعرف تفاصيلها على صفة التأكيد حتى الآن .



استكمل قائلا : كل عملة ل كليوباترا و الشخصيات المحيطة بها هي بمثابة فصل هام في حياتها يساعدنا على كشف غموض تلك الملكة الشهيرة.



وطالب الشماع بوقف هذه المزادات لما تحويه من خسارة كبيرة لتاريخ فترة بطلمية و رومانية و مصرية هامة.

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