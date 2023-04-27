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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كارثة حضارية ..الشماع يطالب بوقف مزاد عالمي لبيع عملات الملكة كليوباترا

كليوباترا- صورة تعبيرية
كليوباترا- صورة تعبيرية

قال المؤرخ والمحاضر الدولي بسام الشماع  إنه تم عرض عدد من العملات المعدنية الثمينة جدا و الهامة تاريخيا و أثريا والتي ترجع إلى عصر الملكة  الاغريقية البطلمية  الأصل و  التي حكمت مصر، كليوباترا السابعة  ملكة مصر، للبيع في مزاد عالمي على شبكة الأنترنت العالمية.

أوضح الشماع أن أولى هذه المزادات مزمع إقامة يوم البيع النهائي للعملات له بعد ٦ أيام، في حين يتبارى و يتنافس الآن  المهتمون من أنحاء العالم في المزايدة على صفحة المزاد على النت حتي يوم القرار النهائي.


ووصف المؤرخ مزاد البيع بكارثة حضارية لأن بهذه الطريقة نفقد أثر هذه العملات و تختفي في غيابات سراديب السرية و لا نعلم من اشتراها و لماذا و اين هي؟

أكد أنه من المفترض و المهم و الصحيح أن مكان هذه العملات هو متاحف البلاد التي ضربت و سُكت فيها كنقود معدنية ، لافتا إلى أن أهميتها تكمن في أنها موثقة لأحداث سياسية و حربية و تاريخية بل و شخصية هي بالفعل مسكوكة و مضروبة علي وجهيها .

أشار إلى أنه مع عرض اشكال موثقة و هامة  لوجه الملكة و تفاصيل البروفايل الجانبي لوجهها و تسريحة فورمة الشعر و شكل الأنف و قسمات الوجه و غيرها من التفاصيل المذهلة و التي لا نعرف تفاصيلها على صفة التأكيد حتى الآن .

استكمل قائلا :  كل عملة ل كليوباترا و الشخصيات المحيطة بها هي بمثابة فصل هام في حياتها يساعدنا على كشف غموض تلك الملكة الشهيرة.

وطالب الشماع بوقف هذه المزادات لما تحويه من خسارة كبيرة لتاريخ فترة بطلمية و رومانية و مصرية هامة. 

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كليوباترا بسام الشماع مصر العملات المعدنية الإغريق

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