برشلونة يكشف حقيقة مفاوضاته مع ميسي

كشف ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة، حقيقة فتح خط مفاوضات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال اليماني في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية:" لم يكن لدينا أي اتصال مع ميسي خلال الأيام الماضية".

أضاف:" ميسي يحب حقًا القدوم إلى مدينة برشلونة، لقد كان هنا لعدة أيام كالمعتاد، لكننا لم نتحدث".

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، وصول ميسي مدينة برشلونة بـ 15 حقيبة، مما أثار الجدل حول إمكانية عودته إلى البلوجرانا مجددا في الصيف المقبل.

يذكر أن ميسي غادر برشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، لينضم إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد لمدة موسمين.