بسبب أحداث السودان.. وصول 187 شخصاً من رعايا 25 دولة إلى السعودية

وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

وجاء الرعايا من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).

و تم نقلهم من خلال سفينة الملك "الطائف"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).