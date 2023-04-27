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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مباراة الرجاء المغربي.. كهربا يوجه رسالة إلي جماهير النادي الأهلي

كهربا
كهربا

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي المتابعين وجماهير النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “ انستجرام ”.

وكتب كهربا عبر خاصية “الاستوري”: “ابتسم فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر".

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الرجاء المغربي يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

الرجاء ضد الأهلي 

مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بين الفريقين، مساء السبت الماضي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة.

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