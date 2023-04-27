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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 53.0% من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية بالنصف الأول لـ2022

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بياناً صحفياً بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003 تخـليـداً لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنية. 

ويأتي ذلك تـأكيـــداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيـــــة ، لــتــوفـيــر بيئــــة الــعمــــل الـصـحـيـة . ويتم الاحـتـفـال هـذا الـعـام تحـت شـعـــار( بيئة عمل أمنة وصحية مبدأ أساسي وصحيح في العمل ) .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية :  

• بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 5987 حالة  

           إصابة للنصف الأول من عام 2022 .

• بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى 

          834 حالة إصابة بنسبة 13.9 % . 

• بلغ عدد حـالات إصـــابــات الـعمـــل بالـقطــاع 

     العام/ الأعمال العـام 1866 حالة إصابة بنسبة 31.2% . 

• بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الخاص (50 عامل فأكثر) 3101 حالة إصابة بنسبة 51.8 % .  

• بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الإستثمار ي

  186 حالة إصابة بنسبة 3.1 % .  

• بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 5336 حالة بنسبة 89.1 % مقابل 651 حالة للإناث بنسبة 10.9٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022 . 

• استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53.0٪ ، يليه نشاط الكهرباء والمياه بنسبة 7.7٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من 

عام 2022 . 

• بـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين 31.2٪ يليها مهنة عمال المهن العادية بنسبة 24.3 ٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022 . 

• بلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في ( سقوط الأشخاص ) 26.2 % ، يليها ( الخطأ أو التصادم بأشياء )     

   بنسبة 23.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022 . 

• بلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز 76.6% 

من إجمالي عدد حالات الإصابة .

• بلغ نسب حالات تحت العلاج 18.6%  

من إجمالي عدد حالات الإصابة .

• بلغ نسب حالات شفاء بعجز 4.0 % 

من إجمالي عدد حالات الإصابة .

• بلغ نسب حالات الوفاة 0.8 %  

من إجمالي عدد حالات الإصابة .

القطاع الخاص الصناعات التحويلية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حالات الشفاء الاحصاء

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