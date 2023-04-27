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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل طرح أراض سكنية للأفراد بالمدن الجديدة

صدى البلد

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع أراضى  سكنية صغيرة جديدة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، وذلك بمدن الشروق، حدائق أكتوبر، العبور، العاشر من رمضان، أكتوبر، ويستمر الحجز حتى يوم 15 مايو المقبل.

ويأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة.

 ويشمل الطرح 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدينتى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر)، منها 40 قطعة، بمتوسط مساحة 450 م2، بمنطقة الأوركيد، بالقاهرة الجديدة، وقطعة بمساحة 918 م2، بمنطقة التمر حنة (2)، بالقاهرة الجديدة، وقطعة بمساحة 600 م2، بمنطقة غرب سوميد - مجاورة 8، بـ6 أكتوبر، وقطعة بمساحة 1035 م2، بمنطقة التوسعات الشرقية - الحى 3، بـ6 أكتوبر، و13 قطعة، بمتوسط مساحة 820 م2، بمنطقة التوسعات الشمالية العمرانية 2، بـ6 أكتوبر.

وأضاف الوزير، أن الطرح يشمل 146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – الشروق – العبور – العاشر من رمضان)، موزعة كالتالي، قطعة بمساحة 880 م2، جنوب الأحياء السكنية - منطقة (49 ف)، بـ6 أكتوبر، و6 قطع بمتوسط مساحة 270 م2، جنوب الأحياء السكنية - منطقة الإسكان العائلى (71 ف - 33 ف)، بـ6 أكتوبر، و66 قطعة، بمتوسط مساحة 700 م2، بمنطقة المستثمر الصغير (جزء من القطعة رقم 14)، بحدائق أكتوبر، و7 قطع، بمتوسط مساحة 265 م2، بمنطقة الإسكان العائلى، بالشروق، و11 قطعة، بمتوسط مساحة 209 م2، بمنطقة النوادى، بالشروق، و16 قطعة، بمتوسط مساحة 315 م2، بمنطقة الإسكان العائلى، بالعبور، و39 قطعة، بمتوسط مساحة 550 م2، بالحى 27 - مجاورات (1 - 2)، بالعاشر من رمضان.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الطرح يتضمن أيضاً، 279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (بدر – السادات – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة)، موزعة كما يلى، 100 قطعة، بمساحة 209 م2، بالحى السادس، ببدر، و107 قطع، بمساحة 209 م2، بالمنطقة السكنية رقم 26، بالسادات، و11 قطعة، بمساحة 150 م2، بالحى الثالث بمنطقة ابنى بيتك، بالفيوم الجديدة، و61 قطعة، بمساحات حتى 437 م2، بالحى الرابع، بمنطقة 1360 فداناً بالامتداد، بالمنيا الجديدة.

المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية حدائق أكتوبر الأسكان

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