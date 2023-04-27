مجموعة طيران الإمارات تبدأ حملة توظيف في مصر| اعرف التفاصيل

تبدأ مجموعة الإمارات، التي تضم طيران الإمارات ودناتا وشركات أخرى، حملة توظيف في مصر بجلسة معلومات عبر الإنترنت من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات يومي 14 و 15 مايو.

ودعت مجموعة الإمارات محترفي تكنولوجيا المعلومات في مصر، الراغبين في تطوير مسارهم المهني إلى الانضمام للعمل في مقرها الرئيسي بدبي، حيث تتطلع مجموعة الإمارات إلى توظيف أكثر من 300 خبير في تكنولوجيا المعلومات في الأشهر المقبلة لتولّي مجموعة من الأدوار في هندسة البرمجيات والتطوير، والسحابة المختلطة والتسليم السريع وإدارة المنتجات التقنية ومقر العمل الرقمي والأمن السيبراني والهندسة المعمارية الحديثة والابتكار وإدارة الخدمات.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "مجموعة من مشاريع التكنولوجيا والابتكار المثيرة في طور الإعداد، لذا نبحث عن تحسينات مستمرة للمنتجات وننشد الكفاءة عبر عملياتنا.

وأضاف: "حريصون على جذب المواهب للانضمام إلى مواردنا البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث عمل فريق تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الإمارات على مشاريع متطورة بأحدث الأدوات والتقنيات عبر B2C وB2B، ويدعم وظائف وعمليات لأكثر من 40 علامة تجارية وشركة في دبي والعالم.

وفقا لإعلان الإمارات، سوف تقدم مجموعة الإمارات رواتب وبدلات تنافسية وتأمين طبي وتأمين على الحياة، وشحن بشروط ميسرة وإجازة سنوية وتذاكر للعائلة المباشرة، وتذاكر طيران مخفضة للغاية للمُعالين وأفراد العائلة والأصدقاء للسفر إلى أكثر من 130وجهة عالمية على شبكة طيران الإمارات، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى.