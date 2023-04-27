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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من غير ما تفكر.. أفضل موبايل للفئة المتوسطة والشبابية من سامسونج في 2023

أفضل موبايل للفئة
أفضل موبايل للفئة المتوسطة والشبابية من سامسونج

قدمت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، منذ أسابيع قليلة، هاتف Galaxy A54 إلى الأسواق العالمية، كواحد من أفضل هواتفها للفئة المتوسطة والشباب مع إمكانات كبيرة للغاية تنافس الهواتف الرائدة، وعلى الرغم من ذلك يعتبر سعره منافسا لها. 

وبحسب تقرير من موقع ZDNET، اعتبر هاتف سامسونج Galaxy A54 هو أفضل خيار لكل راغبي شراء هاتف ذكي جديد بأسعار متوسطة، حيث إن الهاتف بما يحويه من مواصفات ممتازة يعتبر سعره الذي يبلغ 450 دولارا أقل من نصف سعر هواتف الفلاجشيب الأخرى التي يزيد سعرها على ألف دولار في الأسواق العالمية. 

وفقا للموقع، فإن الفرق في المعالج الخاص بهاتف Galaxy S23 الرائد، والذي تبلغ تكلفته 800 دولارًا وهاتف Galaxy A54 بالنسبة لتشغيل الألعاب والرسوم المتحركة اليومية ليس كبيرا، حيث يمكن أن يستغرق تشغيل Galaxy A54 دقيقة أو دقيقتين أطول للتشغيل، ويمكن أن يستغرق تحميل التطبيقات لأول مرة ثانية إضافية، لكن باقي التجارب لا تشهد فرقا كبيرا. 

وبالنسبة للصور ومقاطع الفيديو، توجد ثلاث كاميرات خلفية في Galaxy A54: عرض 50 ميجابكسل، وعرض فائق 12 ميجابكسل، وماكرو 5 ميجابكسل، وسواء كان ذلك يلتقط صورًا شخصية أو مقاطع فيديو بطيئة الحركة، فإن الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل هي أفضل خيار، ما يوفر أقل قدر من التشويش.

ويشير التقرير إلى أن البطل المجهول لهاتف Galaxy A54 هو عمر البطارية الذي يمكنه التحمل لساعات طويلة من الاستخدام، حيث يتمتع الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، هذا بالإضافة إلى أن معدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1، مع  بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل. 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A54 بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A54  كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

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