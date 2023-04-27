عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعراض بالإبل أمام المنصة الرئيسية لنادي الهجن غرب العريش

استعراض الإبل أمام
استعراض الإبل أمام المنصة الرئيسية لسباق الهجن

قدمت قبائل محافظة شمال سيناء  ، استعراض بالابل أمام المنصة الرئيسية لنادي الهجن غرب العريش، بحضور الوزراء والمحافظين والفناتين من ضيوف المحافظة ،في إطار احتفالات العيد القومي ال٤١ ، مع ختام مهرجان سباق الهجن اليوم ، حيث مرت الابل التي يركبها الأطفال رافعين علم مصر من خلال المضمار الذي شهد تنفيذ أشواط السباق ، ممثلين للقبائل العربية.

 

  وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه تم تسجيل 500 جمل للمشاركة في  سباق الهجن على مدى يومين الأربعاء والخميس في المهرجان الذي اقيم بمناسبة العيد القومي الـ41 لمحافظة شمال سيناء،  لأول مرة بعد تجديده وتأهيله بإقامة تراك حديدي ونقطتي البداية والنهاية.

 

حضور جماهيري:

 

ولفت ، أن  المهرجان حقق نجاحا كبيرا  وسط حضور جماهيري غير مسبوق  لم تشهده سباقات الهجن من قبل، بعد عودة واستقرار السباقات على مضمار الهجن للدورة الثانية بعد توقف دام 12 عاما بسبب الأحداث التي شهدتها شمال سيناء.

حيث أقيم 17 شوطا من إجمالي ثلاثون، بمشاركة هجن تمثل محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد، وحضور وفد دولة الأردن وسفير الارجنتين بالقاهرة.. حيث تم توزيع الجوائز على القبائل الفائزة بالمركز الأولى للأشواط بإجمالي مليون جنيه. 

txt

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرستين بمدينة العريش

العريش استعراض الابل علم مصر الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

العاصفة بدأت| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

هتنزل 14 درجة دفعة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئناف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 أبريل 2023

ترشيحاتنا

السيسي: مصر تستضيف على أرضها 9 ملايين أجنبي يتم التعامل معهم كمواطنين .. وتحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين| أخبار التوك شو

حفل افتتاح عالمي وحضور جماهيري مميز بمونديال الجمباز الفني "القاهرة 2023"

الخارجية تعلن عن استقبال مصر 16 ألف جنسية من السودان بالمنافذ الحدودية

النهايات أخلاق وهنفضل أصحاب.. انفصال تامر حسني وزوجته بسمه بوسيل

لو محتار .. أقوى وأفضل أجهزة لاب توب في 2023

لفترة محدودة.. فورد فوكاس بخصم 70% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر يقود سيارة.. حجم أكبر قط في العالم يثير الدهشة |شاهد

تعليق ناري.. رضوى الشربيني: صنف ميملاش عينه غير التراب

مضغ اللبان يسبب مشاكل صحية مؤلمة في 3 حالات| تفاصيل

اتوقعوا يعيشوا 3 أيام.. شاهد أغرب توأم ملتصق لشابتين من المكسيك

فيديو

رمال وأتربة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر الدولار |فيديوجراف

لا ينتمي إلى زماننا.. قصة مسن ظهر يوم 27 رمضان بالمدينة المنورة|فيديوجراف

هل تحدث توابع لـ زلزال أمس؟ تطورات جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

اﻟﻤﺰﻳﺪ