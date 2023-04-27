استعراض بالإبل أمام المنصة الرئيسية لنادي الهجن غرب العريش

قدمت قبائل محافظة شمال سيناء ، استعراض بالابل أمام المنصة الرئيسية لنادي الهجن غرب العريش، بحضور الوزراء والمحافظين والفناتين من ضيوف المحافظة ،في إطار احتفالات العيد القومي ال٤١ ، مع ختام مهرجان سباق الهجن اليوم ، حيث مرت الابل التي يركبها الأطفال رافعين علم مصر من خلال المضمار الذي شهد تنفيذ أشواط السباق ، ممثلين للقبائل العربية.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه تم تسجيل 500 جمل للمشاركة في سباق الهجن على مدى يومين الأربعاء والخميس في المهرجان الذي اقيم بمناسبة العيد القومي الـ41 لمحافظة شمال سيناء، لأول مرة بعد تجديده وتأهيله بإقامة تراك حديدي ونقطتي البداية والنهاية.

حضور جماهيري:

ولفت ، أن المهرجان حقق نجاحا كبيرا وسط حضور جماهيري غير مسبوق لم تشهده سباقات الهجن من قبل، بعد عودة واستقرار السباقات على مضمار الهجن للدورة الثانية بعد توقف دام 12 عاما بسبب الأحداث التي شهدتها شمال سيناء.

حيث أقيم 17 شوطا من إجمالي ثلاثون، بمشاركة هجن تمثل محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد، وحضور وفد دولة الأردن وسفير الارجنتين بالقاهرة.. حيث تم توزيع الجوائز على القبائل الفائزة بالمركز الأولى للأشواط بإجمالي مليون جنيه.