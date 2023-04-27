القوات البحرية تنقذ "لنش سياحى" على متنه 37 فردا بنطاق بالبحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية المصرية من إخلاء وإنقاذ لنش سياحى على متنه ٣٧ فرد من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية بعد أن تعرض اللنش للغرق.

القوات البحرية

القوات البحرية تلقت إشارة إستغاثة من اللنش ويستقله ١٤ فرد إنجليزى و ٣ فرد ألمانى و٤ فرد بلجيكى و ٣ فرد أسبانى وفرد أيرلندى وفرد سويسرى و ٨ فرد مصرى طاقم اللنش و ٣ فرد مصرى غطاس.

القوات البحرية تلقت على الفور أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع لنش مرور ساحلى لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح فى إنقاذ مستقلى اللنش السياحى بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربى .

يأتى ذلك إستمراراً لجهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية.