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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو يوسف: التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جدا.. وحققنا إنجازا كبيرا

الفنان عمرو يوسف
الفنان عمرو يوسف

تحدث الفنان عمرو يوسف عن مسلسل الكتيبة 101، قائلا: “التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جداً.. وحققنا إنجازا كبيرا بخروج المسلسل بالشكل دا”.

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وأضاف الفنان عمرو يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “عندما نقوم بتقديم عمل درامي ونعرف أنه حدث بالفعل نكون مركزين على تقديمها بالصورة التي حدثت بها”، لافتا: “قعدت مع ضباط كتير وساعدوني كتير جدا واستفدت من وجودي معهم”.

 

وأشار الفنان عمرو يوسف عن مسلسل الكتيبة 101،: “أخذت من الضباط الذين جلست معهم تفاصيل كثيرة ساعدني في بناء الشخصية”، موضحا: “صعوبة المسلسل هي أنها أحداث حقيقية”.
 

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