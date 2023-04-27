عمرو يوسف: التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جدا.. وحققنا إنجازا كبيرا

تحدث الفنان عمرو يوسف عن مسلسل الكتيبة 101، قائلا: “التحضيرات للكتيبة 101 كانت صعبة جداً.. وحققنا إنجازا كبيرا بخروج المسلسل بالشكل دا”.

وأضاف الفنان عمرو يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “عندما نقوم بتقديم عمل درامي ونعرف أنه حدث بالفعل نكون مركزين على تقديمها بالصورة التي حدثت بها”، لافتا: “قعدت مع ضباط كتير وساعدوني كتير جدا واستفدت من وجودي معهم”.

وأشار الفنان عمرو يوسف عن مسلسل الكتيبة 101،: “أخذت من الضباط الذين جلست معهم تفاصيل كثيرة ساعدني في بناء الشخصية”، موضحا: “صعوبة المسلسل هي أنها أحداث حقيقية”.

