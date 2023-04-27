الفنانة لبلبة: دي أول مرة أعمل عمل وطني وفخورة جدا باللي قدمته

علقت الفنانة لبلبة، على مشاركتها في مسلسل الكتيبة 101، قائله: “دي أول مرة أعمل عمل وطني وفخورة جدا باللي قدمته”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “المسلسل أحداث حقيقة وليس مجرد سيناريو مكتوب لذلك أنا فخورة بالمشاركة في العمل”، لافتة: “في مشهد بعد ما قدمته قعدت أبكي 3 ساعات”.

وأشارت الفنانة لبلبة،: “أنا قدمت دور الأم كثيرا لكن أني أبقى أم لضابط وهو ابني الوحيد كانت بالنسبالي أجمل شيء”، موضحه: “الدور الذي قدمته عميق جدا لأنه في البداية فيه فرفشه وبعدين فيه دموع كثيرة”.