أعراض أولية تكشف عن نوع سرطان خطير.. تعرف على العلاج المبكر

سرطان القولون والمستقيم ، يندرج تحت سرطان الأمعاء وقد يبدأ في الأمعاء الغليظة (القولون) والممر الخلفي (المستقيم).

عادة ما تكون العلامات الشائعة لسرطان الأمعاء في المراحل المبكرة ملحوظة عند الذهاب إلى المرحاض ، بما في ذلك النزيف من المستقيم وإيجاد الدم في برازك. ومع ذلك ، هناك أعراض أخرى تظهر أن لديك شكلا متقدما من المرض.

كما أن أحد الأعراض التي قد تعني انتشار السرطان هو وجود سعال مستمر يكون "غالبًا أسوأ في الليل".

هذا مؤشر على أنه وصل إلى الرئتين.

في هذه الحالة ، قد تعاني أيضًا من ضيق التنفس والتهابات الصدر المستمرة وسعال الدم وتراكم السوائل بين جدار الصدر والرئة وفقا لـ express

تشمل بعض العلاجات المتوفرة ما يلي:

العلاج الكيميائي

العلاج بالهرمونات

أدوية السرطان المستهدفة

العلاج المناعي

العلاج الإشعاعي

جراحة

كما أن اجتثاثه باستخدام الحرارة أو البرودة لقتل الخلايا السرطانية.

يمكن أن تتمثل الأعراض العامة لسرطان الأمعاء المتقدم في الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة وقلة الشهية.