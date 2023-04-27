اضبط ساعتك .. كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي والهدف منه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن التوقيت الصيفي.

وأوضح الفيديو أن أول مرة تم استخدام التوقيت الصيفي كان في الحرب العالمية الأولى ، لافتا أنه تم العمل بالتوقيت الصيفي في مصر عام ١٩٤٠ وتوقف العمل به أكثر من مرة ليعود تفعيله مرة أخري 28 ابريل الجاري .

وأشار إلي أن هناك بعض الدول العربية التي تتبع التوقيت الصيفي منها مصر وفلسطين ولبنان والمغرب ، أما الدول الغربية التي تتبعه هي دول الاتحاد الأوروبي وامريكا وكندا.

وتابع الفيديو أن الهدف من التوقيت الصيفي هو توفير استهلاك الطاقة وزيادة عوائد قطاعات بعينها وخاصة الترفيهية .