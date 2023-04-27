خفض الطاقة.. الكهرباء تكشف مزايا كبيرة للتوقيت الصيفي.. فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك فائضا في الكهرباء، مشيرا إلى أن التوقيت الصيفي يساهم في تخفيض الطاقة التي تنتج بالغاز الطبيعي والذي نحتاج إلي الإستفادة من تصديره.

وقال أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الساعة الإضافية في التوقيت الصيفي تساعد على استغلال الإنارة الطبيعية.

ترشيد استهلاك الكهرباء.



وتابع المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن فائدة التوقيت الصيفى سيكون لها تأثير على ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن هناك العديد من الفوائد التى تعود على المواطنين والدولة من اتباع تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء.

