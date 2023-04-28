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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتين بطريق إحدى القرى بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 12 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق إحدى قرى شرق النيل بمركز المنيا بسبب السرعة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة ربع نقل رقم  8916 والسيارة رقم 4189 بطريق إحدى قرى شرق بمركز بالمنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 12 شخص.


والمصابون الـ12 هم: زينب. خ. ح 22 عاما ونورهان. م 20 عاما ولبني. م 27 عاما ونبيل. س 42 عاما ووليد. ك 26 عاما وميشيل. ح 49 عاما ومحمود. ع 22 عاما ومحمد. ع 52 عاما وحسن. ا 48 عاما ودميانة. ن 21 عاما ونادية. م 50 عاما وعبد الله. ش 14 عاما.

تم نقل جميع المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وإرتجاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا اصابة تصادم سيارتين ب 12 الأجهزة الأمنية بالمنيا

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