ريهام حجاج: أحترم السيناريو الذكي.. و"جميلة" حقق نجاحا كبيرا

تحدثت الفنانة ريهام حجاج عن مشارتها في مسلسل "جميلة" حول كواليس المسلسل، معربة عن سعادتها بالعمل مع المؤلف أيمن سلامة، حيث أنه من أهم المؤلفين في الوطن العربي.

وقالت ريهام حجاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، :"احترم السيناريو الذكي وبيني وبين أيمن سلامة كيميا لطيفة، والمسلسل لاقي نجاح كبير".

هاني عادل

وواصلت ريهام حجاج : "استمتع بالعمل مع هاني عادل، فهو شخص هادئ ومحترم، ودايمًا بعيدًا عن العمل يحدثني عن مراته.. وسعيدة أن هناك أزواج يحترموا بعض ومتكاملين مع بعضهم البعض".