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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترحيب إقليمي ودولي بتمديد الهدنة في السودان

أرشيفية
أرشيفية

رحب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، من قبل الجيش السوداني داعين إلى تنفيذه بالكامل.

وجاء في بيان صادر عن الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، وكذلك عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، إنها ترحب أيضا باستعداد الطرفين لبدء حوار من أجل وقف أكثر استدامة للأعمال القتالية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وقال البيان: "يرحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة)، والمجموعة الرباعية، بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية والدعوة إلى تنفيذه بالكامل".

وتابع البيان: "كما نرحب باستعدادهما للدخول في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

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وأضاف: "ستسهم هذه المرحلة الأولية من الدبلوماسية لإنشاء عملية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية، في العمل على تطوير خطة خفض التصعيد على النحو المبين في بيان الاتحاد الإفريقي الصادر في 20 أبريل، الذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الثنائيين الآخرين".

كما أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بقرار تمديد وقف الأعمال القتالية، قائلاً: "نحث على الالتزام بإنهاء القتال في السودان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

والخميس أعلن الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع أنهما سيمددان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، أخرى لكن العنف استمر في الخرطوم ومنطقة دارفور غربي البلاد.

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