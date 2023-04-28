بعد تعديله بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .
موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربي
وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي علي مركب محمد الخامس بالمغربي يوم السبت المقبل في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المغرب .
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي
وتذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي عبر قنولت بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
وكان الأهلي حسم مباراة الذهاب في القاهرة بهدفين نظيفين احرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي في نهائية اللقاء .
مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
- الأهلي بدأ مشواره في البطولة من دور الـ32 "الدور الثاني" بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي، وفاز عليه ذهابا في تونس، ثم كرر الفوز في الثاهرة بثلاثية دون رد.
- في دور المجموعات وقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب صن داونز والهلال والقطن، وتمكن من حجز المركز الثاني برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الهلال صاحب نفس الرصيد من النقاط.
- الأهلي في دور المجموعات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في مواجهتين، مسجلا 14 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف.
وتم العمل بالتوقيت الصيفي اليوم حيث تم تقديم الساعه ٦٠ دقيقة بدءا من ٢٨ أبريل .