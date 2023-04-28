بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الأمريكيين الموجودين في السودان

ناشد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الأمريكيين الموجودين في السودان بمغادرته في غضون 48 ساعة مستبعدًا تحسن الأوضاع هناك على الرغم من إعلان الجيش السوداني الموافقة على هدنة مدتها 72 لوقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن "الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعين على الأمريكيين المغادرة في غضون ما بين 24 و48 ساعة قادمة".

وأضافت جان-بيير أن الإدارة الأمريكية قلقة حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وأن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت موظفين قنصليين بصورة مبدئية، مضيفة أن تحسن الوضع أمر مستبعد.

وشدد البيت الأبيض على ضرورة أن يقوم طرفا النزاع في السودان بوقف القتال وإدخال المساعدات، مشيراً إلى أن الجهود تنصب حاليًا على وقف القتال ومغادرة الرعايا الأجانب للسودان.

والخميس أعلن الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع أنهما سيمددان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، أخرى لكن العنف استمر في الخرطوم ومنطقة دارفور غربي البلاد.

ترحيب دولي

ورحب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الرباعية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة. وجاء في بيان صادر عن الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، وكذلك عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، إنها ترحب أيضا باستعداد الطرفين لبدء حوار من أجل وقف أكثر استدامة للأعمال القتالية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وقال البيان: "يرحب أعضاء الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأمم المتحدة)، والمجموعة الرباعية، بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية والدعوة إلى تنفيذه بالكامل".

وتابع البيان: "كما نرحب باستعدادهما للدخول في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".