بالأسود.. ندى الكامل تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

شاركت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، متابعيها صورًا جديدة وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت ندى الكامل باطلالة جريئة خطفت انظار جمهورها مرتدية فستان قصير فوق الركبة ونسقت معه بليزر اسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامحها.



وتتميز طليقة الفنان احمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

نبذة عن حياة ندى الكامل

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.