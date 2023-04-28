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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي ، من أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث جوجل، بعد بدء العمل رسميا بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة لمدة ستين دقيقة، ولذلك يبحث الجميع عن مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، حيث تغيرت مواقيت الصلاة اليوم وتقدمت عما كانت عليه قبل ذلك.

 

بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد التوقيت الصيفي.. إزاى تظبط الساعة على آيفون

 

وفي هذا الإطار نقدم خدمة للمتابعين بنشر مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي.

 

مواقيت الصلاة اليوم

الفجْر ٤:٤١ ص
الشروق ٦:١٥ ص
الظُّهْر ١٢:٥٣ م
العَصر ٤:٣٠ م
المَغرب ٧:٣٠ م
العِشاء ٨:٥٤ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة 


الفجْر ٤:٤٢ ص
الشروق ٦:١٥ ص
الظُّهْر ١٢:٥٣ م
العَصر ٤:٣٠ م
المَغرب ٧:٣٠ م
العِشاء ٨:٥٤ م

مواقيت الصلاة فى اسوان 


الفجْر ٤:٤٩ ص
الشروق ٦:١٦ ص
الظُّهْر ١٢:٤٦ م
العَصر ٤:١٣ م
المَغرب ٧:١٦ م
العِشاء ٨:٣٤ م
 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية 


الفجْر ٤:٤٣ ص

الشروق ٦:١٩ ص

الظُّهْر ١٢:٥٨ م

العَصر ٤:٣٧ م

المَغرب ٧:٣٧ م

العِشاء ٩:٠٢ م


مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد


الفجْر٥:١١ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

الظُّهْر ١:٠٩ م

العَصر ٤:٣٧ م

المَغرب ٧:٣٩ م

العِشاء ٨:٥٨ م

مواقيت الصلاة فى اسيوط 


الفجْر ٤:٤٩ ص

الشروق ٦:١٩ ص

الظُّهْر ١٢:٥٣ م

العَصر ٤:٢٦ م

المَغرب ٧:٢٧ م

العِشاء ٨:٤٧ م

مواقيت الصلاة فى الواحات 


الفجْر ٤:٥٥ ص

الشروق ٦:٢٧ ص

الظُّهْر ١:٠٢ م

العَصر ٤:٣٧ م

المَغرب ٧:٣٧ م

العِشاء ٨:٥٩ م


مواقيت الصلاة فى قنا 


الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:١٥ ص

الظُّهْر ١٢:٤٧ م

العَصر ٤:١٨ م

المَغرب ٧:١٩ م

العِشاء ٨:٣٩ م


مواقيت الصلاة فى شرم الشيخ 


الفجْر ٤:٣٤ ص

الشروق ٦:٠٦ ص

الظُّهْر ١٢:٤٠ م

العَصر ٤:١٤ م

المَغرب ٧:١٥ م

العِشاء ٨:٣٦ م

 

مواقيت الصلاة فى الغردقة 


الفجْر ٤:٣٨ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

الظُّهْر ١٢:٤٢ م

العَصر ٤:١٥ م

المَغرب ٧:١٦ م

العِشاء ٨:٣٧ م

 

مواقيت الصلاة فى الاسماعيلية 


الفجْر ٤:٣٦ ص

الشروق ٦:١٠ ص

الظُّهْر ١٢:٤٩ م

العَصر ٤:٢٦ م

المَغرب ٧:٢٧ م

العِشاء ٨:٥١ م

 

مواقيت الصلاة فى بورسعيد 


الفجْر ٤:٣٤ ص

الشروق ٦:٠٩ ص

الظُّهْر ١٢:٤٨ م

العَصر ٤:٢٧ م

المَغرب ٧:٢٨ م

العِشاء ٨:٥٣ م

 

مواقيت الصلاة فى مطروح 


الفجْر ٤:٥٤ ص

الشروق ٦:٢٩ ص

الظُّهْر ١:٠٩ م

العَصر ٤:٤٨ م

المَغرب ٧:٤٨ م

العِشاء ٩:١٣ م

 

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